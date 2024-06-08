Dacia сделала экстремальный багги Sandrider серийным

После проверки систем на испытательном полигоне Милбрук в Великобритании Dacia Sandrider провела четыре дня в испытательном комплексе Sweet Lamb в британском Уэльсе, Великобритания, а затем отправилась во французский Шато-де-Латур, где пилоты испытали машину на каменистой и сложной местности. Впереди у румынской команды тесты в Марокко, которые станут одной из важнейших частей подготовки к «Дакару» 2025 года в Саудовской Аравии с 3 по 17 января.