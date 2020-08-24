Купе BMW M2 форсировали до 550 лошадиных сил и 740 Нм

«Стоковый» BMW M2 CS выдаёт 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. После чип-тюнинга и установки выпускной системы из нержавейки турбомотор 3.0 может быть форсирован до 520 лошадиных сил и 700 Нм, а углепластиковый впуск и иная перенастройка блока управления двигателем увеличивают отдачу до 550 сил и 740 Нм.
Фото: dÄHLer
Тюнинг-киты Dahler предлагают минимальное вмешательство в экстерьер «трековой» M2 CS: отличить форсированное купе можно по кованым 20-дюймовым десятиспицевым дискам серо-стального или золотистого цвета и увеличенным насадкам выхлопа. Также доработанная двухдверка может выделяться заниженной на 25 миллиметров подвеской и специальными наклейками.
По желанию заказчика мастера Dahler могут перешить салон кожей и алькантарой любого цвета, а менее радикальный вариант доработки интерьера — добавление фирменных накладок на педали, оригинальных ковриков и брендированного декора.
Тюнинговать BMW M2 CS в Швейцарии дорого: форсировка до 520 сил обойдётся в 4980 франков, до 550 сил — в 7980 франков, за оригинальный впуск и выпуск придётся заплатить 2990 и 3850 франков соответственно, ещё 5900 франков стоит регулируемая спортивная подвеска. Полная доработка Dahler без учёта стоимости дисков и аксессуаров для интерьера оценивается в 20 720 франков (1,7 миллиона рублей)!