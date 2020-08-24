Купе BMW M2 форсировали до 550 лошадиных сил и 740 Нм

Тюнинг-киты Dahler предлагают минимальное вмешательство в экстерьер «трековой» M2 CS: отличить форсированное купе можно по кованым 20-дюймовым десятиспицевым дискам серо-стального или золотистого цвета и увеличенным насадкам выхлопа. Также доработанная двухдверка может выделяться заниженной на 25 миллиметров подвеской и специальными наклейками.

По желанию заказчика мастера Dahler могут перешить салон кожей и алькантарой любого цвета, а менее радикальный вариант доработки интерьера — добавление фирменных накладок на педали, оригинальных ковриков и брендированного декора.