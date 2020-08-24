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Купе BMW M2 форсировали до 550 лошадиных сил и 740 Нм

Ателье Dahler разработало тюнинг-киты для M2 уходящего поколения

© dÄHLer
Сергей Ильин
Швейцарская мастерская Dahler взялась за доработку BMW M2 CS. Мотористы Dahler подготовили две программы модернизации 3,0-литровой рядной «битурбошестёрки» и адаптировали для двухдверного купе новую выхлопную систему. Опционально M2 CS можно оснастить спортивной подвеской и кастомными дисками, а также перешить салон.

«Стоковый» BMW M2 CS выдаёт 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. После чип-тюнинга и установки выпускной системы из нержавейки турбомотор 3.0 может быть форсирован до 520 лошадиных сил и 700 Нм, а углепластиковый впуск и иная перенастройка блока управления двигателем увеличивают отдачу до 550 сил и 740 Нм.

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Фото: dÄHLer

Тюнинг-киты Dahler предлагают минимальное вмешательство в экстерьер «трековой» M2 CS: отличить форсированное купе можно по кованым 20-дюймовым десятиспицевым дискам серо-стального или золотистого цвета и увеличенным насадкам выхлопа. Также доработанная двухдверка может выделяться заниженной на 25 миллиметров подвеской и специальными наклейками.

По желанию заказчика мастера Dahler могут перешить салон кожей и алькантарой любого цвета, а менее радикальный вариант доработки интерьера — добавление фирменных накладок на педали, оригинальных ковриков и брендированного декора.

Тюнинговать BMW M2 CS в Швейцарии дорого: форсировка до 520 сил обойдётся в 4980 франков, до 550 сил — в 7980 франков, за оригинальный впуск и выпуск придётся заплатить 2990 и 3850 франков соответственно, ещё 5900 франков стоит регулируемая спортивная подвеска. Полная доработка Dahler без учёта стоимости дисков и аксессуаров для интерьера оценивается в 20 720 франков (1,7 миллиона рублей)!