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15:31

Дитер Цетше уйдет с поста главы концерна Daimler

В 2021 году топ-менеджер займет должность главы наблюдательного совета

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Дитер Цетше уйдет с постов председателя правления концерна Daimler и главы Mercedes-Benz Cars, чтобы возглавить наблюдательный совет компании. Временно исполнять его обязанности будет руководитель подразделений новый разработок группы 49-летний Ула Кэллениус.

Кадровые перестановки в концерне произойдут в 2019 году, сразу после ежегодного собрания акционеров. Общим решением наблюдательного совета Daimler AG на должность председателя правления и главы легкового подразделения решено выдвинуть Улу Кэллениуса, нынешнего главу отдела разработок. В случае одобрения его кандидатуры, Кэллениус будет руководить концерном следующие пять лет.

Сам Цетше станет главой наблюдательного совета лишь в 2021 году: двухгодичный перерыв требуется, чтобы не нарушать трудовое законодательство. На этом посту он сменит 76-летнего Манфреда Бишоффа, который к тому моменту уже уйдет в отставку.

Дитер Цетше является членом Совета правления с декабря 1998 года. В январе 2006 года он был назначен председателем правления бывшего DaimlerChrysler AG. Кроме того, с 2005 года он является главой подразделения Mercedes-Benz Cars. Свою работу в Daimler Цетше начал с должности сотрудника отдела исследований в 1976 году.

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