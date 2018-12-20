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12:04

Daimler и BMW задумались о технологическом партнерстве

Компании намерены сотрудничать в области производства ключевых автомобильных компонентов.

Daimler и BMW изучают возможности для сотрудничества в области производства ключевых автомобильных компонентов. Речь идет о совместной разработке платформ, аккумуляторных батарей, а также технологий автономного управления.

Источники Bloomberg в компаниях сообщают, что вопрос находится на ранней стадии обсуждения, а сотрудничество между производителями будет ограничено только теми технологиями, которые не являются ноу-хау марки. Решение о кооперации может быть связано с растущими расходами на разработку электромобилей и беспилотников: BMW и Daimler уже сократили целевые показатели прибыли из-за снижения объемов продаж и инвестиций в развитие.

Технологическое партнерство не станет для Daimler и BMW первым опытом взаимовыгодного сотрудничества. Компании уже занимаются совместной закупкой компонентов, а также за 2,5 миллиарда евро приобрели картографический сервис HERE. В этом году немецкие марки решили объединить собственные каршеринговые платформы.

Кроме того, BMW сотрудничает с Toyota. Компании совместно разрабатывали и выпускают родстер Z4 и купе Supra. Среди партнеров Daimler — альянс Renaut-Nissan, вместе с которым немцы работают над новыми двигателями и автомобилями.

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