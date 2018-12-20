Daimler и BMW задумались о технологическом партнерстве

Источники Bloomberg в компаниях сообщают, что вопрос находится на ранней стадии обсуждения, а сотрудничество между производителями будет ограничено только теми технологиями, которые не являются ноу-хау марки. Решение о кооперации может быть связано с растущими расходами на разработку электромобилей и беспилотников: BMW и Daimler уже сократили целевые показатели прибыли из-за снижения объемов продаж и инвестиций в развитие.

Технологическое партнерство не станет для Daimler и BMW первым опытом взаимовыгодного сотрудничества. Компании уже занимаются совместной закупкой компонентов, а также за 2,5 миллиарда евро приобрели картографический сервис HERE. В этом году немецкие марки решили объединить собственные каршеринговые платформы.

Кроме того, BMW сотрудничает с Toyota. Компании совместно разрабатывали и выпускают родстер Z4 и купе Supra. Среди партнеров Daimler — альянс Renaut-Nissan, вместе с которым немцы работают над новыми двигателями и автомобилями.