Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Маркус Шафер подчеркнул, что окончательное решение по отказу от ДВС ещё не принято, но в данный момент основное внимание Daimler уделяется электродвигателям, аккумуляторам и гибридам. Общий бюджет концерна на исследования и разработки в области силовых установок остаётся на высоком уровне, отметил инженер.

Недавно Daimler завершил обновление гаммы двигателей внутренного сгорания, выпустив новейшее поколение рядных «шестёрок» M256. Силовые агрегаты появятся под капотом обновлённых E-Классов, новом S-Классе, а также средне- и полноразмерных вседорожников Mercedes-Benz. Жизненный цикл моторов довольно длинный: например, V-образные двигатели семейства M276 в модернизированном виде выпускаются с 2010 года.