На «заводе будущего» стартовала сборка нового Mercedes-Benz S-Class

На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения (обеспечивает до 30 процентов энергии в год), а 40 процентов ее площади засажено растениями. Согласно стратегии Daimler до 2039 года, предприятие максимально CO2-нейтрально – выбросы в атмосферу сведены к минимуму, а потребность в электроэнергии на 25 процентов ниже, чем у других автозаводов.

Большая часть процессов автоматизирована, весь документооборот происходит в электронном виде (это позволит сэкономить около 10 тонн бумаги в год), сеть 5G покрывает все корпуса предприятия.