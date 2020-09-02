На «заводе будущего» стартовала сборка нового Mercedes-Benz S-Class

Factory 56 называют «заводом будущего» потому, что на на предприятии нет конвейера в его традиционном понимании: роль сборочной линии выполняют TecLines — автономные транспортные платформы, позволяющие автомобилю большую часть времени оставаться на одном месте, а не перемещаться по всему помещению. Необходимые для сборки компоненты транспортируются на беспилотных тележках, подключённых к интеллектуальной системе отгрузки. Всего на заводе насчитывается около четырёх сотен автономных транспортных систем.
На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения (обеспечивает до 30 процентов энергии в год), а 40 процентов ее площади засажено растениями. Согласно стратегии Daimler до 2039 года, предприятие максимально CO2-нейтрально – выбросы в атмосферу сведены к минимуму, а потребность в электроэнергии на 25 процентов ниже, чем у других автозаводов.
Большая часть процессов автоматизирована, весь документооборот происходит в электронном виде (это позволит сэкономить около 10 тонн бумаги в год), сеть 5G покрывает все корпуса предприятия.
Помимо нового S-Class, его удлинённой версии и полностью электрической модификации, на заводе наладят сборку и других моделей разных классов, причём как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридов, электромобилей (включая EQS) и беспилотников. По словам представителей Daimler, подготовка к выпуску каждой новой модели будет занимать всего несколько дней.
Со временем концепция Factory 56 будет внедрена и на других заводах Mercedes-Benz по всему миру.