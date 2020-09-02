14:44

На «заводе будущего» стартовала сборка нового Mercedes-Benz S-Class

Инновационное предприятие получило название Factory 56

Factory 56 © Daimler
Лиза Будрина
На предприятии Mercedes-Benz в Зиндельфингене, который также называют «заводом будущего» Factory 56, началось производство нового поколения S-Class. Инвестиции в строительство инновационного комплекса составили около 730 миллионов евро, а его площадь равна 220 тысячам квадратных метров. Пока на Factory 56 работают 1,5 тысячи человек в две смены.

Factory 56 называют «заводом будущего» потому, что на на предприятии нет конвейера в его традиционном понимании: роль сборочной линии выполняют TecLines — автономные транспортные платформы, позволяющие автомобилю большую часть времени оставаться на одном месте, а не перемещаться по всему помещению. Необходимые для сборки компоненты транспортируются на беспилотных тележках, подключённых к интеллектуальной системе отгрузки. Всего на заводе насчитывается около четырёх сотен автономных транспортных систем.

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На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения (обеспечивает до 30 процентов энергии в год), а 40 процентов ее площади засажено растениями. Согласно стратегии Daimler до 2039 года, предприятие максимально CO2-нейтрально выбросы в атмосферу сведены к минимуму, а потребность в электроэнергии на 25 процентов ниже, чем у других автозаводов.

Большая часть процессов автоматизирована, весь документооборот происходит в электронном виде (это позволит сэкономить около 10 тонн бумаги в год), сеть 5G покрывает все корпуса предприятия.

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Помимо нового S-Class, его удлинённой версии и полностью электрической модификации, на заводе наладят сборку и других моделей разных классов, причём как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридов, электромобилей (включая EQS) и беспилотников. По словам представителей Daimler, подготовка к выпуску каждой новой модели будет занимать всего несколько дней.

Со временем концепция Factory 56 будет внедрена и на других заводах Mercedes-Benz по всему миру.

Источник: Daimler