На незаконной свалке обнаружили электрический багги Audi RS Q e-tron для Дакара

Помимо останков электрокара, на полигоне находятся примерно 230 тонн промышленных отходов, среди которых детали других автомобилей, аккумуляторы и платы, а также элементы ветрогенераторов и стекловолокно. Мэр города заявил, что данные отходы представляют серьезную опасность для экологии региона.

Согласно данным расследования, опасный мусор под видом обычного пластика привезла на полигон немецкая компания Roth International. Представители Audi подтвердили, что сотрудничают с данной фирмой. В частности, специалистам поручали утилизировать прототипы электрических багги. Производитель из Ингольштадта начал собственное расследование, которое может привести к многомилионным штрафам для всех организаторов несанкционированной свалки.