Toyota Land Cruiser 300 получила особую «дакаровскую» версию

Toyota Land Cruiser 300 получила особую «дакаровскую» версиюМодификация отдаёт дань уважения гоночным успехам Toyota
Сохранив такие элементы, как чёрную решётку радиатора, защитную пластину и брызговики от Black Edition, новая версия получила набор новых чёрных и серых наклеек. Эти наклейки украшают борты и доходят до заднего бампера, отдавая дань уважения спортивному наследию Toyota Land Cruiser.
Ещё одна заметная особенность — комплект чёрных 18-дюймовых легкосплавных дисков с внедорожными шинами, а также алые буксировочные петли спереди. Несмотря на наличие в гамме спортивной версии GR Sport, юбилейная модификация создана на базе комплектации Black Edition.
В отличие от дизельного Land Cruiser GR Sport, победившего на «Дакаре», 10th Victory Edition доступна исключительно с бензиновым двигателем — 415-сильный 3,5-литровый V6 с турбонаддувом сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Toyota.