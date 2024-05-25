Toyota Land Cruiser 300 получила особую «дакаровскую» версию

Модификация отдаёт дань уважения гоночным успехам Toyota

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил особую «дакаровскую» версию. Взяв за основу Land Cruiser 300 Black Edition, Toyota превратила его в Land Cruiser 10th Victory Edition, которая будет эксклюзивом для рынка Объединённых Арабских Эмиратов. Поводом для создания автомобиля стали 10 подряд побед в легендарном ралли-марафоне «Дакар», но не в общем зачёте гонки, а в классе T2 для практически серийных внедорожников — именно в этой категории Toyota Land Cruiser разных поколений не было равных целое десятилетие.