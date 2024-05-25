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Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 15:30
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Toyota Land Cruiser 300 получила особую «дакаровскую» версию

Модификация отдаёт дань уважения гоночным успехам Toyota
Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил особую «дакаровскую» версию. Взяв за основу Land Cruiser 300 Black Edition, Toyota превратила его в Land Cruiser 10th Victory Edition, которая будет эксклюзивом для рынка Объединённых Арабских Эмиратов. Поводом для создания автомобиля стали 10 подряд побед в легендарном ралли-марафоне «Дакар», но не в общем зачёте гонки, а в классе T2 для практически серийных внедорожников — именно в этой категории Toyota Land Cruiser разных поколений не было равных целое десятилетие.
Toyota Land Cruiser 300 получила особую «дакаровскую» версию
© Toyota
Александр Пономарёв

Сохранив такие элементы, как чёрную решётку радиатора, защитную пластину и брызговики от Black Edition, новая версия получила набор новых чёрных и серых наклеек. Эти наклейки украшают борты и доходят до заднего бампера, отдавая дань уважения спортивному наследию Toyota Land Cruiser.

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Ещё одна заметная особенность — комплект чёрных 18-дюймовых легкосплавных дисков с внедорожными шинами, а также алые буксировочные петли спереди. Несмотря на наличие в гамме спортивной версии GR Sport, юбилейная модификация создана на базе комплектации Black Edition.

В отличие от дизельного Land Cruiser GR Sport, победившего на «Дакаре», 10th Victory Edition доступна исключительно с бензиновым двигателем — 415-сильный 3,5-литровый V6 с турбонаддувом сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Toyota.

Источник:Toyota
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#Toyota
#Land Cruiser
#Внедорожники
#300
#Дакар