Дальний родственник RAV4: представлен Suzuki Across на платформе Toyota

Новинка получила внешние элементы, намекающие на внедорожный характер. Она значительно отличается от версий RAV4 для глобального рынка (где доступно три варианта внешнего оформления) и очень близка к внешности китайского RAV4.

У Across массивные бамперы с серебристыми декоративными элементами, оригинальная решетка радиатора. Также ожидается, что для кроссовера Suzuki будут доступны новые варианты окраски кузова.

Интерьер Across также полностью заимствован у «донора», на передней панели 12-дюймовая цифровая комбинация приборов и 13-дюймовый центральный экран. Также доступен проекционный дисплей, кресла с электроприводом и подогревом. Комплекс активной безопасности входит в стандартное оснащение.

Для Suzuki Across предусмотрена единственная силовая установка — подзаряжаемая гибридная система с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 141 л. с. и двумя электромоторами на 201 л.с. и 54 л. с. соответственно. В наличии вариатор E-CVT и полный привод, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,2 с.