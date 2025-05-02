В Узбекистане готовят преемника очень успешных карбюраторных Chevrolet

Chevrolet Damas — один из немногих автомобилей, который до сих пор выпускается с карбюраторным двигателем. Под капотом трёхцилиндровый 800-кубовый двигатель мощностью 38 лошадиных сил. Тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». В кузове длиной менее четырёх метров три ряда сидений. Спрос из года в год растёт: в 2024 году в Узбекистане выпустили 102 тысячи (+14%) Chevrolet Damas!