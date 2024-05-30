Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 30 мая 2024, 16:51
1 мин.

Nissan запретил ездить на старых автомобилях из-за смертельной опасности

Некоторые машины японского концерна могут убить автомобилистов
Компания Nissan запрещает ездить на старых Sentra и Pathfinder, а также Infiniti QX4. Причина заключается в неисправных подушках безопасности фирмы Takata, которые могут привести к серьезным травмам и даже смерти водителей и пассажиров. Всего под запрет попали 84 000 автомобилей, которые концерн выпускал в начале 2000-х годов. К настоящему времени из-за опасных эйрбегов в США погибли почти три десятка автомобилистов.
Nissan запретил ездить на старых автомобилях из-за смертельной опасности
© Nissan
Анастасия Мельник

В начале «нулевых» компания Takata была крупнейшим поставщиком подушек безопасности многим мировым автопроизводителям. Спустя два десятилетия представители сразу нескольких брендов заявили об опасности японских эйрбегов. Эксперты пришли к выводу, что наполнение пиропатрона в данных подушках безопасности со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться прямо во время движения. В таком случае водитель и пассажиры могут получить травмы несовместимые с жизнью.

Читайте на тему:
Более 52 миллионов автомобилей 12 марок могут быть небезопасными
По российским дорогам ездят больше 37 тысяч потенциально опасных кроссоверов BMW
Владельцев десятков тысяч BMW призвали не садиться за руль

На сегодняшний день известно о 27 случаях летального исхода, к которым привел разрыв пиропатрона подушек Takata. Одним из погибших был владелец Nissan Sentra 2006 года. В связи с этим японский производитель опубликовал предписание, запрещающее эксплуатировать седаны Sentra 2002−2006 годов выпуска, а также внедорожники Pathfinder, собранные в 2002—2004 годах, и Infiniti QX4, которые выпускали с 2002 по 2003 год. Все владельцы данных машин должны незамедлительно обратиться в сервисные центры.

В конце января с аналогичным запретом выступила компания Toyota. Японская марка сообщила, что в старых моделях Corolla, Corolla Matrix и RAV4 установлены опасные подушки безопасности Takata.

Источник:Associated press
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Nissan
#Отзыв