Nissan запретил ездить на старых автомобилях из-за смертельной опасности

Некоторые машины японского концерна могут убить автомобилистов

Компания Nissan запрещает ездить на старых Sentra и Pathfinder, а также Infiniti QX4. Причина заключается в неисправных подушках безопасности фирмы Takata, которые могут привести к серьезным травмам и даже смерти водителей и пассажиров. Всего под запрет попали 84 000 автомобилей, которые концерн выпускал в начале 2000-х годов. К настоящему времени из-за опасных эйрбегов в США погибли почти три десятка автомобилистов.