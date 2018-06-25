Американцы показали технологии боевых машин будущего

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) продемонстрировало экспериментальные технологии в области транспортных средств, объединенные общей программой Ground X-Vehicle Technologies (GXV-T). Цель программы — создание высокоэффективных и безопасных боевых машин, способных передвигаться по любым типам дорог и бездорожья.

В частности, DARPA показала мотор-колесо с интегрированной системой подкачки шин, внутренними тормозами с жидкостных охлаждением и трехступенчатой коробкой передач, а также гусеничные траки с изменяемой конструкцией, которые при необходимости могут превращаться в обычное колесо.

Помимо этого, агентство продемонстрировало транспортное средство с длинноходной многорежимной подвеской и систему виртуальной и дополненной реальности, которая позволяет удаленно управлять автомобилем.