Datsun mi-DO превратили в двухместный кроссовер для рыбалки

Компания Datsun представила экспериментальную версию хэтчбека mi-DO, предназначенную для любителей активного отдыха и путешествий. Автомобиль построен в рамках проекта #DatsunМоейМечты, в ходе которого подписчики на страницах марки в социальных сетях рассказывали о любимом хобби и идеальном автомобиле для него.

От обычного mi-DO «приключенческий» вариант хэтчбека отличается увеличенным со 174 до 180 миллиметров дорожным просветом, алюминиевым четырехмиллиметровым «щитом» двигателя и коробки передач, а также защитой топливного бака и моторного отсека от влаги и грязи.

Помимо этого, увеличено передаточное число главной пары 4.13 (вместо 3.9 у серийной версии) для повышения момента на колесах и более простого управления тягой.

Особый Datsun mi-DO имеет стойкое к царапинам и сколам матовое покрытие кузова, оснащен дополнительным блоком внешнего освещения, расширенными колесными арками и 330-литровым грузовым боксом, установленным на крыше.

Хэтчбек лишился заднего ряда сидений и получил легко моющееся покрытие багажного отделения, в котором предусмотрены отсеки для хранения рыболовных снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки или резиновых сапог.

В список оснащения хэтчбека также вошли рывковый и буксировочный тросы, лопата, топор, тент «Маркиза» с боковыми стенками, холодильник и походная кофеварка. Стандартный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил (140 Нм момента) остался без изменений.

Обычный Datsun mi-DO оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 87 или 106 лошадиных сил. Коробка — пятиступенчатая механическая или четырехдиапазонная автоматическая. Цена модели начинается от 536 тысяч рублей.