Британцы превратят старый Jaguar XKR в эксклюзивный 600-сильный ретрокар

Британская марка David Brown Automotive, которая восстанавливает классические модели с использованием современной техники, опубликовала тизеры специальной модификации ретро-спорткара Speedback GT, впервые появившегося четыре года назад. Новинка будет называться Silverstone и выйдет ограниченным тиражом в десять автомобилей.

Информации о спецверсии пока очень мало. Производитель лишь уточнил, что автомобиль будет оснащаться двигателем мощностью свыше 600 лошадиных сил, а собирать его станут вручную в Сильверстоуне. Мировая премьера Speedback Silverstone Edition состоится в марте на Женевском автосалоне.

Обновленный вариант спорткара Speedback GT дебютировал в прошлом году. Модель построена на базе Jaguar XKR, но ее алюминиевый кузов полностью новый. Он изготавливается вручную за восемь недель.

Ретрокар оснащается 510-сильной наддувной «восьмеркой» объемом пять литров. Первые сто километров в час такой автомобиль набирает за пять секунд. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Speedback GT

Второй модель фирмы является MINI Remastered – возрожденный оригинальный компакт-кар со светодиодными фарами, современной мультимедийной системой, бесключевым доступом, климат-контролем и обогревом лобового стекла. Кроме того, такая машина оснащена электросилителем руля, модернизированной подвеской и дисковыми тормозами.

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