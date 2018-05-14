Модель стала мощнее и быстрее предыдущего DB11 V12

Пульс

Aston Martin DB11 получил новую топ-версию

A06a5bb5477b763409b2790ba0d8b5d2cc2e600d
14 мая 2018

Компания Aston Martin представила новую топ-версию линейки DB11 — AMR. Новинка, пришедшая на смену DB11 V12, стала мощнее и быстрее предшественника, а также получила перенастроенное рулевое управление и выхлопную систему. Цена модели составляет 174 995 фунтов стерлингов (14,7 миллиона рублей).

[Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да-да, именно полетать](https://motor.ru/testdrives/amtest.htm)

Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да-да, именно полетать

Под капотом Aston Martin DB11 AMR установлен 5,2-литровый твин-турбо двигатель V12, который выдает на 30 сил больше, чем мотор предыдущего DB11 V12 — 638 лошадиных сил (700 Нм момента). С места до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,7 секунды: на 0,2 секунды быстрее уходящей модели. Максимальная скорость — 335 километров в час.

Визуально DB11 AMR отличается от обычных модификаций деталями из некрашеного углепластика и глянцево-черными декоративными панелями. В частности, у модели темная решетка радиатора и окантовка фар, черная крыша, «лезвия» на капоте и корпуса боковых зеркал из карбона. Дополнительно двухдверку можно оснастить крышкой моторного отсека, выхлопными парубками и выдвижным спойлером, выполненным из углеродного волокна.

1/3
2/3
3/3

Помимо стандартных вариантов оформления, DB11 AMR будет предложен в лимитированной версии, окрашенной в оттенок зеленого Stirling Green с гоночными полосками цвета «лайм». Подобных машин планируется выпустить 100 экземпляров по цене 201 995 фунтов стерлингов (17 миллионов рублей).

1/2
2/2

Младшая версия Aston Martin DB11 комплектуется четырехлитровой «битурбовосьмеркой» Mercedes-AMG, совмещенной с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Отдача мотора составляет 510 лошадиных сил и 675 Нм крутящего момента. До «сотни» DB11 с V8 разгоняется за четыре секунды, его максимальная скорость составляет 301 километр в час.

Ретро-Франкенштейны

Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками

Теги:
Aston MartinDB11
Новости по теме
16 февраля 2018
Отель в Беверли-Хиллз предложил посетителям комнату и Aston Martin
13 октября 2017
Aston Martin DB11 лишился крыши
28 июня 2017
Aston Martin DB11 получил двигатель от «Гелика»