Самый ценный британский спорткар пустят с молотка

Аукционный дом Bonhams выставит на летние торги фестиваля скорости в Гудвуде один из самых ценных британских автомобилей — Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года. Это одна из двух машин, неофициально выпущенных подразделением Works, и одна из трех в сверхлегкой спецификации DP209. Ориентировочная цена DB4GT Zagato — 15 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда рублей).

Выставленный на продажу DB4GT Zagato участвовал в международных гоночных соревнованиях на протяжении в 1961 и 1962 годах, где соперничал с такими моделями, как Ferrari 250 GT SWB и Ferrari 250 GTO Berlinetta. Одним из гонщиков, садившихся за руль DB4GT Zagato, был двукратный чемпион Формулы-1 и победитель «Инди-500» Джим Кларк.

Последние 50 лет DB4GT Zagato находился в частных руках. Автомобиль неоднократно принимал участие в гонках ретро-автомобилей в 80-90-х годов. После серьезной аварии в 1993 году он был полностью восстановлен на заводе Aston Martin.

Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV оснащался рядной «шестеркой» объемом 3,7 литра. Мощность агрегата составляла 314 лошадиных сил и 344 Нм крутящего момента. С нуля до 97 километров в час машина разгонялась за 6,1 секунды. Максимальная скорость — 247 километров в час.

В декабре прошлого года аукционный дом Sotheby's выставил на торги гоночный Jaguar D-Type Works 1954 года, на котором в «24 часа Ле-Мана» выступали Сэр Стирлинг Мосс и Питер Уокер. Ориентировочная цена «Ягуара» составила 12-15 миллионов долларов. Однако покупателя на раритетный спорткар не нашлось.