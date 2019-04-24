Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории

В стандартное оснащение модели включены спортивные кресла, 21-дюймовые колёса, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и Bluetooth, камеры кругового обзора, отделка салона кожей и алькантарой. За оплату можно получить аудиосистему Bang & Olufsen BeoSound и вентиляцию сидений.

Поставки первых Aston Martin DBS Superleggera Volante начнутся в третьем квартале этого года.