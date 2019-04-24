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10:59

Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории

Aston Martin DBS Superleggera обзавелся версией Volante

У экстремального Aston Martin DBS Superleggera появилась открытая версия Volante. Модель носит звание самого быстрого кабриолета в истории британской марки и оснащается 5,2-литровым V12 с двумя турбонагнетателями. Максимальная скорость DBS Superleggera Volante составляет 340 километров в час.

Силовая структура Aston Martin DBS Superleggera Volante изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля. Кузовные панели — композитные, хотя капот выполнен из чистого углепластика. Крыша раскладывается за 14, а складывается за 16 секунд. Симуляция 10-летнего цикла ее использования (за один месяц крышу поднимают и опускают более 100 тысяч раз) позволила обеспечить высокую надежность механизма. Расположение посадочных мест в салоне организовано по формуле 2+2.

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На максимальной скорости DBS Superleggera Volante создает прижимное усилие в 177 килограммов — на три килограмма меньше, чем купе. Это достигается в том числе за счет фирменного решения Aeroblade ll, виртуального спойлера, создающего дополнительное вертикальное давление на задние колеса.

Под капотом DBS Superleggera Volante установлен 5,2-литровый битурбомотор V12, выдающий 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Он совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» ZF с адаптивной логикой переключений и способен разгонять заднеприводный Volante до «сотни» за 3,6 секунды (до 161 километра в час машина разгоняется за 6,7 секунды). Максимальная скорость кабриолета составляет 340 километров в час.

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DBS Superleggera Volante оснащен электроусилителем руля с переменным усилием, адаптивной подвеской Skyhook с электронноуправляемыми амортизаторами, углеродокерамическим тормозами с дисками 410 миллиметров спереди и 360 сзади, системой динамического управления вектором тяги, выхлопом с четырьмя парубками.

Журналисты Top Gear сравнили в дрэг-гонке два экстремальных купе: Aston Martin DBS Superleggera и Mercedes-AMG GT R. Видео с заездом опубликовано на канале издания в YouTube.

В стандартное оснащение модели включены спортивные кресла, 21-дюймовые колёса, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и Bluetooth, камеры кругового обзора, отделка салона кожей и алькантарой. За оплату можно получить аудиосистему Bang & Olufsen BeoSound и вентиляцию сидений.

Поставки первых Aston Martin DBS Superleggera Volante начнутся в третьем квартале этого года.

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