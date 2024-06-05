Российский дилер не получит от Renault 534 миллиона рублей, и вот почему

РТДС располагает сетью дилерских центров и станций технического обслуживания. С 1994 года по весну 2022-го компания занималась официальными продажами Renault в России, а после ухода французов с рынка переключилась на китайские марки. В настоящее время в автосалонах РТДС представлены автомобили Chery, Omoda и Changan.

Осенью прошлого года стало известно, что РТДС и еще один бывший дилер Renault, «БН-Моторс», подали иски в арбитражные суды против французской компании и потребовали 760 миллионов рублей. В такую сумму они оценили понесенные убытки из-за досрочного расторжения контрактов. Тогда же газета «Ведомости» предположила, что таким образом дилеры хотят создать прецедент, которым потом смогут воспользоваться другие компании, понесшие потери из-за ухода западных автопроизводителей после начала СВО.