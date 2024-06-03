Российские дилеры пожаловались в ФАС на «китайцев»

Упоминается и отсутствие обязательств у производителей и дистрибуторов перед продавцами в случае, если марка решил уйти с российского рынка. Наконец, бренды ставят дилерам завышенные планы продаж, а при их невыполнении грозят не только лишением бонусов, но и аннулированием контракта.

Описанные претензии, по словам представителя РОАД, касаются «лидеров продаж российского рынка», среди которых не только китайские компании, но и отечественные. Какие именно, не уточняется, однако в АвтоВАЗе заявили, что Lada в их числе нет.