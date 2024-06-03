Российские дилеры пожаловались в ФАС на «китайцев»Китайские компании подозревают в монополизме, недобросовестной конкуренции и дискриминации продавцов
В договорах могут иметься признаки монополизма, недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров, заявили журналистам в ассоциации. В частности, продавцы утверждают, что автопроизводители не полностью компенсируют расходы по гарантийным случаям, навязывают неликвидные модели и дополнительные опции. Отдельно оговаривается оформление дилерских центров — на это требуется от 20 до 40 миллионов рублей, которые, по оценкам владельцев ДЦ, «отбиваются» не раньше, чем через пять лет. При этом сроки действия договоров с «китайцами», как правило, ограничены одним годом, и это продавцы называют «дополнительным рычагом давления» со стороны автопроизводителя.
Упоминается и отсутствие обязательств у производителей и дистрибуторов перед продавцами в случае, если марка решил уйти с российского рынка. Наконец, бренды ставят дилерам завышенные планы продаж, а при их невыполнении грозят не только лишением бонусов, но и аннулированием контракта.
Описанные претензии, по словам представителя РОАД, касаются «лидеров продаж российского рынка», среди которых не только китайские компании, но и отечественные. Какие именно, не уточняется, однако в АвтоВАЗе заявили, что Lada в их числе нет.
В ФАС со своей стороны заявили, что рассмотрят обращение РОАД в установленном порядке.