Видео: в США спалили автосалон и сотню машин

По видео и фотографиям с места событий можно оценить масштаб причинённого ущерба, а его сумму ещё предстоит установить. По предварительным данным, митингующие разбили окно у одного из автомобилей на парковке у автосалона и бросили в салон фальшфейер. Начался пожар, огонь перекинулся на соседние машины, а позже пламя добралось и до здания автосалона.
В результате уничтожены десятки подержанных автомобилей, в числе которых как бюджетные экземпляры, так и премиальные BMW 5-Series, Mercedes-Benz S-Class и Range Rover.
Видео: M101 News
Ранее во многих городах США прошли массовые протесты против расизма, вызванные убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Они не обошлись без столкновений с полицией, насилия, повсеместного мародёрства, краж и угонов. Пострадали многие дилерские центры: в начале июня мародёры проникли в автосалон Mercedes-Benz, разгромили и разрисовывали из баллончиков выставленные на продажу C-Class, CLA и GLE, а напоследок сожгли суперкар Mercedes-AMG GT Coupe стоимостью 150 тысяч долларов.
Дилер Chrysler Dodge Jeep лишился 50 спорткаров Dodge Challenger Hellcat стоимостью минимум 100 тысяч долларов каждый; автосалон Don Brown Chevrolet остался без внедорожника Tahoe и спорткара Corvette; в Мичигане угнали Hyundai Palisade, Genesis G70, Chevrolet Impala, Ford Fusion и Bentley Continental GT.
Доставалось и автомобилям, припаркованным на улицах городов. Наример, в Беверли-Хиллз обезобразили редкую версию Porsche 911 — суперкар линейки GT3 RS серии 997.1.