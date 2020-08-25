Видео: в США спалили автосалон и сотню машин

Ранее во многих городах США прошли массовые протесты против расизма, вызванные убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Они не обошлись без столкновений с полицией, насилия, повсеместного мародёрства, краж и угонов. Пострадали многие дилерские центры: в начале июня мародёры проникли в автосалон Mercedes-Benz, разгромили и разрисовывали из баллончиков выставленные на продажу C-Class, CLA и GLE, а напоследок сожгли суперкар Mercedes-AMG GT Coupe стоимостью 150 тысяч долларов.

Дилер Chrysler Dodge Jeep лишился 50 спорткаров Dodge Challenger Hellcat стоимостью минимум 100 тысяч долларов каждый; автосалон Don Brown Chevrolet остался без внедорожника Tahoe и спорткара Corvette; в Мичигане угнали Hyundai Palisade, Genesis G70, Chevrolet Impala, Ford Fusion и Bentley Continental GT.

Доставалось и автомобилям, припаркованным на улицах городов. Наример, в Беверли-Хиллз обезобразили редкую версию Porsche 911 — суперкар линейки GT3 RS серии 997.1.