Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
1:21

Видео: новый Land Rover Defender испытали в дюнах

В финальной серии тестов водители преодолели 200 тысяч километров по сорокаградусной жаре

© Land Rover
За месяц до премьеры британский производитель подогревает интерес публики к очередному поколению культового внедорожика. В Объединённых Арабских Эмиратах Defender покорил 100-метровые дюны и забрался на высоту в 1500 метров над уровнем моря.

Компания Land Rover объявила об окончании доводки нового «Дефендера». На последнем этапе тестовой программы внедорожник обкатали в пустынных дюнах и на извилистом шоссе Джебель-Джайс в ОАЭ. Совместно со специалистами британской фирмы возможности новинки оценили представители Международного комитета Красного Креста — сотрудничество гуманитарной организации и Land Rover длится уже 65 лет.

Совокупный пробег предсерийных «Дефендеров» превысил величину в 1,2 миллиона километров — помимо Ближнего Востока, тестовые заезды проходили в Кении и Северной Америке.

Известно, что наряду с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, новый Defender получит модификацию с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, расширится гамма кузовов: к стандартому трёх- и пятидверному исполнению добавится длиннобазная версия и четырёхдверный пикап.

>
Reload
1 / 4
Фото: Land Rover

Мировая премьера нового Land Rover Defender состоится в середине сентября на Франкфуртском автосалоне. Производить внедорожник будут на словацком заводе марки. Первую партию клиентских машин выпустят в 2020 году.

Источник: media.landrover.com