Видео: новый Land Rover Defender испытали в дюнах

Компания Land Rover объявила об окончании доводки нового «Дефендера». На последнем этапе тестовой программы внедорожник обкатали в пустынных дюнах и на извилистом шоссе Джебель-Джайс в ОАЭ. Совместно со специалистами британской фирмы возможности новинки оценили представители Международного комитета Красного Креста — сотрудничество гуманитарной организации и Land Rover длится уже 65 лет.
Совокупный пробег предсерийных «Дефендеров» превысил величину в 1,2 миллиона километров — помимо Ближнего Востока, тестовые заезды проходили в Кении и Северной Америке.
Известно, что наряду с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, новый Defender получит модификацию с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, расширится гамма кузовов: к стандартому трёх- и пятидверному исполнению добавится длиннобазная версия и четырёхдверный пикап.
Мировая премьера нового Land Rover Defender состоится в середине сентября на Франкфуртском автосалоне. Производить внедорожник будут на словацком заводе марки. Первую партию клиентских машин выпустят в 2020 году.