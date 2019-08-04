Видео: новый Land Rover Defender испытали в дюнах

Компания Land Rover объявила об окончании доводки нового «Дефендера». На последнем этапе тестовой программы внедорожник обкатали в пустынных дюнах и на извилистом шоссе Джебель-Джайс в ОАЭ. Совместно со специалистами британской фирмы возможности новинки оценили представители Международного комитета Красного Креста — сотрудничество гуманитарной организации и Land Rover длится уже 65 лет.