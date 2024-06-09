Пилоту Формулы-1 построили Land Rover Defender с настоящей печью для пиццы

Машина получила расширенные крылья и современную светодиодную оптику, а кузов окрашен в эксклюзивный серый цвет Nardo Grey с чёрными металлическими вставками и чёрными же 18-дюймовыми легкосплавными дисками, обутыми в шины BF Goodrich. Салон обтянут кожей Muirhead Egypt Blue со стёганой отделкой сидений и задних скамеек. Последние были расширены, чтобы в них могло поместиться больше пассажиров, а между ними предусмотрено место для набора для пикника и портативной печи для пиццы от Ooni.