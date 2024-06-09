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Опубликовано 09 июня 2024, 10:00
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Пилоту Формулы-1 построили Land Rover Defender с настоящей печью для пиццы

Проект реализован для Ландо Норриса
Для пилота Формулы-1 построили Land Rover Defender с настоящей печью для пиццы. Ландо Норрис — британский гонщик заводской команды McLaren F1 Team — зарекомендовал себя как ценитель необычных автомобилей. Обладатель эксклюзивного McLaren 765LT Spider от придворного тюнинг-ателье McLaren Special Operations в конце 2023 года решил продать свой «пляжный» кабриолет Fiat 500 Jolly Evocation, продемонстрировав свой вкус к ярким неординарным машинам, а в 2024 стал обладателем рестомода Land Rover Defender 90 с весьма удивительным оснащением.
Пилоту Формулы-1 построили Land Rover Defender с настоящей печью для пиццы
© Retro Automotive
Александр Пономарёв

Проект реализовала британская компания Retro Automotive из Йоркшира, которая специализируется на постройке машин по индивидуальным заказам и выпускает всего 15 автомобилей ежегодно. Исходный Defender 90 подвергли комплексной реставрации, которая заняла 1000 часов. Клиент пожелал, чтобы его внедорожник лишен крыши в принципе, так что никакого верха и остекления, кроме ветрового, не предусмотрено.

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Машина получила расширенные крылья и современную светодиодную оптику, а кузов окрашен в эксклюзивный серый цвет Nardo Grey с чёрными металлическими вставками и чёрными же 18-дюймовыми легкосплавными дисками, обутыми в шины BF Goodrich. Салон обтянут кожей Muirhead Egypt Blue со стёганой отделкой сидений и задних скамеек. Последние были расширены, чтобы в них могло поместиться больше пассажиров, а между ними предусмотрено место для набора для пикника и портативной печи для пиццы от Ooni.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Retro Automotive

Внедорожник получил головное устройство Pioneer с Apple CarPlay в сочетании со съёмной колонкой Marshall Kilburn II. Имя владельца рестомода напечатано с помощью 3D-принтера на металлических табличках. Технически Land Rover Defender также был модернизирован —появились регулируемая пневматическая подвеска и усиленные тормоза. Под капотом находится 3,9-литровый двигатель V8 в паре с механической коробкой передач и раздаточной коробкой от Hobsons Industries.