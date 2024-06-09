Пилоту Формулы-1 построили Land Rover Defender с настоящей печью для пиццы

Пилоту Формулы-1 построили Land Rover Defender с настоящей печью для пиццыПроект реализован для Ландо Норриса
Проект реализовала британская компания Retro Automotive из Йоркшира, которая специализируется на постройке машин по индивидуальным заказам и выпускает всего 15 автомобилей ежегодно. Исходный Defender 90 подвергли комплексной реставрации, которая заняла 1000 часов. Клиент пожелал, чтобы его внедорожник лишен крыши в принципе, так что никакого верха и остекления, кроме ветрового, не предусмотрено.
Машина получила расширенные крылья и современную светодиодную оптику, а кузов окрашен в эксклюзивный серый цвет Nardo Grey с чёрными металлическими вставками и чёрными же 18-дюймовыми легкосплавными дисками, обутыми в шины BF Goodrich. Салон обтянут кожей Muirhead Egypt Blue со стёганой отделкой сидений и задних скамеек. Последние были расширены, чтобы в них могло поместиться больше пассажиров, а между ними предусмотрено место для набора для пикника и портативной печи для пиццы от Ooni.
я выбрал вместо рекламы.
Внедорожник получил головное устройство Pioneer с Apple CarPlay в сочетании со съёмной колонкой Marshall Kilburn II. Имя владельца рестомода напечатано с помощью 3D-принтера на металлических табличках. Технически Land Rover Defender также был модернизирован —появились регулируемая пневматическая подвеска и усиленные тормоза. Под капотом находится 3,9-литровый двигатель V8 в паре с механической коробкой передач и раздаточной коробкой от Hobsons Industries.