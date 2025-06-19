Land Rover Defender получил версию в стиле Camel Trophy

Автомобильным символом Defender Trophy выступит Defender 110 Trophy Edition — такое название британцы уже использовали для лимитированной версии в 2021 году. Внедорожник был выпущен тиражом всего 220 штук специально для США, но нынешний Defender Trophy Edition сможет купить любой желающий. Его предложат в двух цветах на выбор: желтом Deep Sandglow Yellow и зеленом Keswick Green. Выделяться такому «Дефендер» помогут контрастные вставки в черном глянце и «приключенческое» оборудование — в основном опциональное. Это в том числе багажник на крышу, лестница, кофры для походного скарба и шноркель.