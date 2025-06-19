Land Rover Defender получил версию в стиле Camel Trophy

Land Rover Defender получил версию в стиле Camel TrophyВнедорожник будет доступен всем желающим
Компания Land Rover решила запустить аналог легендарных соревнований Camel Trophy. Поскольку реклама сигарет в большинстве стран теперь запрещена, они будут называться Defender Trophy и пройдут в несколько этапов, где участникам предстоит продемонстрировать не только навыки вождения, но также изобретательность и силу. Победители мирового финала примут участие в уникальной миссии, организованной британским фондом Tusk, занятым сохранением дикой природы Африки.
Автомобильным символом Defender Trophy выступит Defender 110 Trophy Edition — такое название британцы уже использовали для лимитированной версии в 2021 году. Внедорожник был выпущен тиражом всего 220 штук специально для США, но нынешний Defender Trophy Edition сможет купить любой желающий. Его предложат в двух цветах на выбор: желтом Deep Sandglow Yellow и зеленом Keswick Green. Выделяться такому «Дефендер» помогут контрастные вставки в черном глянце и «приключенческое» оборудование — в основном опциональное. Это в том числе багажник на крышу, лестница, кофры для походного скарба и шноркель.
Стандартно Defender 110 Trophy Edition будут оснащены 20-дюймовыми колесами, аудиосистемой Meridian и передними сиденьями с подогревом и вентиляцией. В гамме двигателей — дизель 3.0 мощностью 350 лошадиных сил, бензиновая 400-сильная «шестерка», а также две плагин-гибридные установки на базе «турбочетверки» 2.0 (300 и 404 л.с.). Цены на Defender 110 Trophy Edition в Великобритании стартуют с 89 810 фунтов стерлингов.