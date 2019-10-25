Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW

В рамках сотрудничества Jaguar Land Rover и BMW баварцы поделятся силовой установкой с британской маркой – «заряженная» модификация может появиться на рынке уже в течение следующих 18 месяцев. Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил. Позже этот двигатель могут предложить и для других моделей – Jaguar F-Type, Range Rover и Range Rover Sport.