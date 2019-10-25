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14:42

Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW

Появились подробности о будущем «заряженном» внедорожнике

© autoexpress.co.uk
Land Rover Defender получит «горячую» версию от подразделения Special Vehicle Operations (SVO). На такой внедорожник могут установить двигатель V8 от BMW X5 M, выяснил Auto Express. В этом случае модель британского бренда сможет составить конкуренцию Mercedes-AMG G 63.

В рамках сотрудничества Jaguar Land Rover и BMW баварцы поделятся силовой установкой с британской маркой – «заряженная» модификация может появиться на рынке уже в течение следующих 18 месяцев. Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил. Позже этот двигатель могут предложить и для других моделей Jaguar F-Type, Range Rover и Range Rover Sport.

Рендер Land Rover Defender SVO

autoexpress.co.uk

Журналисты выяснили, что прототип «горячего» Defender уже существует – его собрали на инженерной базе Land Rover в Гайдоне, графство Уорикшир. Однако пока он не был замечен шпионами, так что изданию пришлось пофантазировать, как такой автомобиль мог бы выглядеть. Они полагают, что Defender SVO получит расширенные колесные арки, 22-дюймовые диски и чуть иные бамперы с увеличенными воздухозаборниками.

Что до обычного Defender, то модель следующего поколения была представлена в сентябре этого года. Внедорожник получил конструкцию с несущим кузовом, основанную на алюминиевом монококе D7x, двухрычажную переднюю подвеску и многорычажку с дополнительной вертикальной тягой – сзади.

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Новый Defender выйдет на рынок в модификациях с бензиновыми моторами P300 (2.0, 300 сил) и P400 (3.0, 400 сил), причем последний работает с 48-вольтовой бортовой сетью по принципу «мягкого гибрида». Линейка дизелей представлена агрегатами D200 (2.0, 200 сил) и D300 (240 сил). Позже запланировано появление подзаряжаемого гибрида P400e с отдачей 404 лошадиные силы.

Источник: Auto Express