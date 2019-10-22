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16:32

Топовый Land Rover Defender станет конкурентом «Гелика»

Модель с самым богатым оснащением получит индекс 130

Самый дорогой Land Rover Defender, который пока известен под индексом 130, получит богатый набор оборудования и роскошную отделку, чтобы конкурировать с моделями более высокого класса – например, с Mercedes-Benz G-Class. Об этом пишет Autocar.

О Defender 130 известно, что он получит восемь посадочных мест и будет несколько длиннее варианта с индексом 110: 5100 миллиметров против 4758 миллиметров. При этом колесная база у обоих внедорожников одинаковая и составляет 3022 миллиметра. В моторную гамму войдут три бензиновых и три дизельных мотора, которые работают в тандеме с восьмидиапазонным «автоматом». По предварительным данным, такой Defender поступит в продажу во второй половине 2021 года.

Что же касается других вариантов Defender, 90 и 110, то они выйдут на рынок раньше. Сменивший поколение внедорожник обзавелся оригинальными настройками системы полного привода и антипробуксовочной Terrain Response. Для него также предусмотрены дифференциалы с электронной блокировкой в обеих осях, несколько вариантов покрышек для разных типов покрытия и диски размерностью от 18 до 22 дюймов.

Производство модели налажена на заводе в словацкой Нитре. Ожидается, что цены будут начинаться от 40 тысяч фунтов стерлингов.

Источник: Autocar