Топовый Land Rover Defender станет конкурентом «Гелика»

О Defender 130 известно, что он получит восемь посадочных мест и будет несколько длиннее варианта с индексом 110: 5100 миллиметров против 4758 миллиметров. При этом колесная база у обоих внедорожников одинаковая и составляет 3022 миллиметра. В моторную гамму войдут три бензиновых и три дизельных мотора, которые работают в тандеме с восьмидиапазонным «автоматом». По предварительным данным, такой Defender поступит в продажу во второй половине 2021 года.

Что же касается других вариантов Defender, 90 и 110, то они выйдут на рынок раньше. Сменивший поколение внедорожник обзавелся оригинальными настройками системы полного привода и антипробуксовочной Terrain Response. Для него также предусмотрены дифференциалы с электронной блокировкой в обеих осях, несколько вариантов покрышек для разных типов покрытия и диски размерностью от 18 до 22 дюймов.