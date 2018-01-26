Американский тюнер скрестил классический и современный Defender

Американское ателье East Coast Defender, специализирующееся на доработке внедорожников Land Rover, представило последний проект на базе Defender 110. Автомобиль под названием Project Tuki выполнен в стилистике «прощальной» модификации Heritage и оснащен пятиступенчатым «автоматом».

Помимо дизайна в стиле классического «Дэфа», особенностями машины являются зеленый окрас кузова, белые стальные колесные диски с покрышками BF Goodrich, оригинальный бампер, также выкрашенный в белый цвет, и экспедиционный багажник на крыше.

В салоне установлены новые сиденья, панель приборов и мультимедийная система Kenwood с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также деревянный руль Nardi. Двери, центральная консоль и сиденья отделаны кожей.

Двигатель «Дефендера» — стандартный Rover V8 объемом 4,0 литра. Отдача мотора составляет 175 лошадиных сил.

Летом прошлого года East Coast Defender представило тюнинг-проект Defender под наванием Honey Badger («медоед»). Базовый дизельный двигатель автомобиля заменили на 430-сильную «восьмерку» GM объемом 6,2 литра от Chevrolet Corvette прошлого поколения, установили модернизированную раздатку с дифференциалом повышенного трения и выпускную систему Borla.

Компания Land Rover прекратила производство Defender в январе 2016 года. Среди последних 15 автомобилей, сошедших с конвейера завода в Солихалле, был внедорожник в «прощальной» модификации Heritage. Она получила зеленый цвет кузова и матерчатый верх, как у оригинального Series I, выпущенного в 1948 году.

Land Rover Defender нового поколения дебютирует в 2019 году. Внедорожник построят на алюминиевой платформе, аналогичной той, что используется на Discovery Sport. Линейка Defender будет состоять из модификаций с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также версии с гибридной силовой установкой.