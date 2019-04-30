Land Rover отправит новый Defender работать грузовиком в африканский заповедник

Известно, что в основу Land Rover Defender нового поколения ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture), эволюция алюминиевой D7u от Discovery 5. Но унификация этим не ограничится. Так, у Defender будет пневмоподвеска, как у «Дискавери».

Публичная премьера новинки состоится уже в этом году, а продажи начнутся не ранее 2020 года.