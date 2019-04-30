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11:46

Land Rover отправит новый Defender работать грузовиком в африканский заповедник

Началась заключительная стадия испытаний внедорожника

Компания Land Rover объявила, что программа тестирования нового Defender переходит в заключительную стадию. Вместе со своим партнером, некоммерческой организацией Tusk Trust, британский производитель проведет финальные полевые испытания внедорожника на территории заповедной зоны Borana Conservancy в Кении.
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Всего программа испытаний нового Land Rover Defender будет включать 45 тысяч индивидуальных испытаний, в ходе которых машины проедут около 1,2 миллиона километров. Одной из них также предстоит поработать на территории кенийского заповедника. Прототип «Дефендера» будут использовать для перевозки тяжелых грузов, а также доставки продовольствия в самые отдаленные места Borana Conservancy, площадь которого составляет 14 тысяч гектаров. Это станет частью празднования Всемирного дня Land Rover, который отмечают 30 апреля.

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Симуляционные тесты и стендовые испытания «Дефа» инженеры Land Rover дополнили выездами в самые экстремальные климатические зоны: прототипы внедорожника тестировали в арктическом холоде и изнуряющей жаре пустынь, а также на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в Скалистых горах Колорадо. Вдобавок для улучшения ездовых характеристик на обычном асфальте новый Defender выезжал и на Нюрбургринг.

Внедорожные испытания нового Land Rover Defender

Известно, что в основу Land Rover Defender нового поколения ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture), эволюция алюминиевой D7u от Discovery 5. Но унификация этим не ограничится. Так, у Defender будет пневмоподвеска, как у «Дискавери».

Публичная премьера новинки состоится уже в этом году, а продажи начнутся не ранее 2020 года.

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