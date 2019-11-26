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12:12

Действующий пилот Формулы-1 продаёт раритетный Porsche

Кевин Магнуссен готов расстаться с 911 Turbo 1977 года выпуска

© Elferspot.com
Гонщик команды Haas F1 Кевин Магнуссен выставил на продажу спорткар Porsche 911 Turbo (930). Датчанин владеет одним из первых наддувных «девятьсот одиннадцатых» с 300-сильным двигателем 3.3. Купе выпущено в декабре 1977 года и проехало за 42 года 122 тысячи километров. Сам Магнуссен выезжал на Porsche нечасто: на его счету около 3000 километров.

В объявлении указано, что Porsche 911 Turbo является одним из самых быстрых дорожных спорктаров. Динамика сорокалетнего купе впечатяет: автомобиль способен разогнаться до 260 километров в час. Внешне от обычных 911 Series II турбо-версия отличается расширенными колёсными арками, тормозами и характерным задним антикрылом, называемым «хвост кита».

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Фото: Elferspot.com

История автомобиля Магнуссена началась в Европе, и изначально «девятьсот тридцатый» предназначался покупателю из Германии. Впоследствии Porsche продали в США, где он эксплуатировался в Техасе и Аризоне. В 2013 году купе ввезли в Данию через Нидерланды, где новый владелец занялся комплексным восстановлением и реставрацией машины.

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Фото: Elferspot.com

Сообщается, что на запасных частях и работе не экономили, поэтому автомобиль сохранил аутентичность. На всех стеклах есть оригинальная заводская маркировка, а обивка велюровых спортивных кресел выполнена из тканей 1970-х. У машины есть все сопроводительные документы, подтверждающие историю.

Реализацией спорткара занимается салон, специализирующийся на продаже подержанных машин. Автомобиль оценен в 155 тысяч евро (около 10,9 миллиона рублей по текущему курсу). Цена велика: за сравнимую сумму в Германии можно приобрести максимально оснащённый новый Porsche 911 Carrera 4S в кузове кабриолет.

Однако, если потенциальный клиет решится на покупку, его ждёт бонус: сам Магнуссен будет присутствовать на сделке и передаст новому владельцу ключи. Авторы объявления замечают, что к автомобилю «могут быть приложены билеты на Гран-При 2020 года».

Источник: Elferspot.com