Действующий пилот Формулы-1 продаёт раритетный Porsche

Реализацией спорткара занимается салон, специализирующийся на продаже подержанных машин. Автомобиль оценен в 155 тысяч евро (около 10,9 миллиона рублей по текущему курсу). Цена велика: за сравнимую сумму в Германии можно приобрести максимально оснащённый новый Porsche 911 Carrera 4S в кузове кабриолет.

Однако, если потенциальный клиет решится на покупку, его ждёт бонус: сам Магнуссен будет присутствовать на сделке и передаст новому владельцу ключи. Авторы объявления замечают, что к автомобилю «могут быть приложены билеты на Гран-При 2020 года».