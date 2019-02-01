Минивэн Mitsubishi превратили в дом на колесах

В движение новинку приводит 2,4-литровый бензиновый двигатель MIVEC, выдающий 170 лошадиных сил и 226 Нм момента. Мотор работает в паре с вариатором. Минивэн оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и электронной блокировкой дифференциала.