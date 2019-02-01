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18:49

Минивэн Mitsubishi превратили в дом на колесах

Модель Delica укомплектовали кухней, съемным столиком и спальными местами для четырех человек

Шотландская компания Campers Scotland представила дом на колесах, построенный на базе Mitsubishi Delica D:5. Минивэн для путешествий, получивший название D:5 Terrain, оснастили лифтованной подвеской, съемным столиком, кухней и крышей с подъемным механизмом.

В движение новинку приводит 2,4-литровый бензиновый двигатель MIVEC, выдающий 170 лошадиных сил и 226 Нм момента. Мотор работает в паре с вариатором. Минивэн оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и электронной блокировкой дифференциала.

Кемпер оборудован спальными местами для четырех человек, сверхмощной литиевой батарей, солнечными панелями, съемными контейнерами для хранения вещей, USB-станцией для смартфонов, поворотными передними сиденьями, шкафами для хранения кухонной утвари.

В качестве опции Campers Scotland предлагает усилить минивэну шасси, установить более мощные тормоза, завысить подвеску и установить защитные пластины.

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