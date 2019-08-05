Посмотрите на DeLorean с дистанционным управлением

DMC-12 Хармса укомплектован оригинальным двигателем V6 объемом 2,8 литра мощностью 130 лошадиных сил. Однако программисту пришлось доработать рулевое управление автомобиля, чтобы колеса «слушались» команды с пульта: для этого он установил электроусилитель от Opel Corsa. Несмотря на дополнительное оборудование, DeLorean по-прежнему способен разгоняться до 142 километров в час (в фильме – 88 миль в час), которые по сюжету «Назад в будущее» были необходимы для скачка во времени.