На продажу выставили DeLorean, который умеет «ездить» по воде

По словам продавца, судно может разгоняться до 50 километров в час на воде, но только при идеальных условиях — в плохую погоду он рекомендует вообще воздержаться от поездок, поскольку только недавно переклеивал расслоившиеся настилы и чинил полупрозрачную «юбку», на которой судно парит.

В салоне могут разместиться два человека — капитан и один пассажир. Оба кресла установлены на липучках, поэтому их можно снимать и переставлять в любое место. В дверях «автомобиля» установлены настоящие стекла, а вот ветровое стекло создатель решил сделать съемным — на высокой скорости оно защищает от брызг, но сильно ухудшает видимость, а брызги все равно попадают в салон через уплотнитель.