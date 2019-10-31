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20:41

На продажу выставили DeLorean, который умеет «ездить» по воде

Последняя ставка за «амфибию из будущего» достигла 355 тысяч рублей

На аукционе Bring a Trailer появилось судно на воздушной подушке, которое выглядит как DeLorean из фильма «Назад в будущее». На текущий момент последняя ставка достигла 5 555 долларов, что эквивалентно 355 тысячам рублей.

Строительство водоплавающего DeLorean началось еще 11 лет назад, в 2008 году, а завершилось спустя четыре года — в 2012. В основе конструкции лежит судно Universal Hovercraft UH-13PT, поверх него установлен самодельный кузов из фанеры, пенопласта и стекловолокна, повторяющий очертания легендарного автомобиля из «Назад в будущее». Владелец даже покрасил его под нержавеющую сталь, чтобы придать больше сходства с оригиналом.

В качестве силовой установки используется одноцилиндровый двигатель и 24-дюймовый винт, а также двухцилиндровый двигатель на 627 кубов. У «судна из будущего» установлены даже подъемные двери типа «крыло чайки», как у его прототипа из фильма.

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По словам продавца, судно может разгоняться до 50 километров в час на воде, но только при идеальных условиях — в плохую погоду он рекомендует вообще воздержаться от поездок, поскольку только недавно переклеивал расслоившиеся настилы и чинил полупрозрачную «юбку», на которой судно парит.

В салоне могут разместиться два человека — капитан и один пассажир. Оба кресла установлены на липучках, поэтому их можно снимать и переставлять в любое место. В дверях «автомобиля» установлены настоящие стекла, а вот ветровое стекло создатель решил сделать съемным — на высокой скорости оно защищает от брызг, но сильно ухудшает видимость, а брызги все равно попадают в салон через уплотнитель.

Владелец установил другой двигатель летом текущего года, заменил прокладку головки блока цилиндров, залил эпоксидной смолой генератор, чтобы защитить его от ржавчины, поменял аккумулятор и топливные элементы: трубки, фильтр и насос, а также переделал проводку, оснастив ее водонепроницаемыми разъемами и выключателями.

Источник: Bring a Trailer