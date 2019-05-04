Немцы подготовили Renault Duster к выездам на бездорожье

Техническая начинка «Дастера» осталась без изменений. В Германии модель предлагается с бензиновыми двигателями SCe 115 (доступен в том числе в версии с газобалонной установкой под сжиженный нефтяной газ), TCe 130 и TCe 150, а также дизелями dCi 95 и dCi 115. Привод в зависимости от модификации может быть передним или полным.