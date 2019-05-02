Volkswagen Amarok превратили в широченный двухметровый внедорожник

Информации о технической начинке тюнингованного варианта нет. В России модель доступна с дизельными моторами мощностью 140, 180 и 224 силы. Самый доступный вариант стоит от 2,4 миллиона рублей, а топовый – 3,9 миллиона рублей.

В сумме доработки Delta4x4 обойдутся в 8,3 тысячи евро (600 тысяч рублей).