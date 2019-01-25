Сборку 852-сильного двигателя «Демона» уместили в пять минут

Двигатель «Демона» — это 6,2-литровый V8 семейства HEMI с углом развала блока цилиндров 90 градусов, оснащенный компрессором объемом 2,7 литра с рабочим давлением один бар. Отдача агрегата с опциональным блоком управления и при использовании бензина октановым числом более 100 — 852 лошадиные силы и 1044 Нм крутящего момента. «Восьмерка» оборудована двумя топливными насосами, улучшенным газораспределительным механизм, системой смазки и впрыска топлива.