Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:29

Сборку 852-сильного двигателя «Демона» уместили в пять минут

Создание 6,2-литрового мотора V8 показали в таймлапс-видео

Компания Hagerty опубликовала пятиминутное таймлапс-видео с рассказом о сборке двигателя дорожного драгстера Dodge Challenger SRT Demon. В нем уделили вниманием всем элементам — от крошечных болтов до механического нагнетателя.

Двигатель «Демона» — это 6,2-литровый V8 семейства HEMI с углом развала блока цилиндров 90 градусов, оснащенный компрессором объемом 2,7 литра с рабочим давлением один бар. Отдача агрегата с опциональным блоком управления и при использовании бензина октановым числом более 100 — 852 лошадиные силы и 1044 Нм крутящего момента. «Восьмерка» оборудована двумя топливными насосами, улучшенным газораспределительным механизм, системой смазки и впрыска топлива.

Видео: Hagerty

Летом прошлого года последний экземпляр Dodge Challenger SRT Demon вместе с финальным «Вайпером» продали единым лотом на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США составляла 84 995 долларов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...