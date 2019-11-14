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18:19

Dodge Demon устроил в пустыне гонку с новой Toyota Supra

Японское купе сравнили с дрэговым маслкаром и трофи-траком

Авторы YouTube-канала DragTimes опубликовали ролик с заездом на четверть мили между новой Toyota Supra и Dodge Challenger SRT Demon. Состязание проходило в пустыне.

Несмотря на то что Challenger SRT Demon значительно мощнее «Супры», и изначально строился как автомобиль для дрэг-рейсинга, здесь ему не удалось продемонстрировать своих возможностей. Для заезда маслкар «обули» в дрэговые покрышки, которые оказались беспомощными в песке. Это и помогло Toyota Supra одержать убедительную победу.

Видео: DragTimes

Под капотом Dodge Challenger SRT Demon установлен 6,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата — 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента. С места до 97 километров в час SRT Demon разгоняется за 2,1 секунды. «Супра» комплектуется мотором 3,0-литровой рядной «турбошестеркой» BMW, которая выдает 340 сил и 550 Нм момента. Чтобы достигнуть первой «сотни» купе требуется 4,3 секунды.

В России Toyota Supra продается только с 340-сильным двигателем, хотя на других рынках купе оснащается и двухлитровой «турбочетверкой». Начальная цена спорткара — 5 534 000 рублей.