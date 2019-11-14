Dodge Demon устроил в пустыне гонку с новой Toyota Supra

Под капотом Dodge Challenger SRT Demon установлен 6,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата — 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента. С места до 97 километров в час SRT Demon разгоняется за 2,1 секунды. «Супра» комплектуется мотором 3,0-литровой рядной «турбошестеркой» BMW, которая выдает 340 сил и 550 Нм момента. Чтобы достигнуть первой «сотни» купе требуется 4,3 секунды.

В России Toyota Supra продается только с 340-сильным двигателем, хотя на других рынках купе оснащается и двухлитровой «турбочетверкой». Начальная цена спорткара — 5 534 000 рублей.