Опубликовано 20 января 2026, 12:14
1 мин.

«День жестянщика»: в США произошло массовое ДТП

В американском штате Мичиган столкнулись более 100 машин. В ДТП пострадали десятки человек.
© Usman Malik / Unsplash
Причиной масштабной аварии на шоссе I-196 на западе штата стали сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге.

Сейчас трасса полностью перекрыта, а спасатели пытаются ликвидировать гигантский затор, чтобы восстановить движение. Окончательное число пострадавших и масштабы ущерба уточняются.

Источник:Shot
Автор:Алексей Морозов