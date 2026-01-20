«День жестянщика»: в США произошло массовое ДТП

Причиной масштабной аварии на шоссе I-196 на западе штата стали сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге.

Сейчас трасса полностью перекрыта, а спасатели пытаются ликвидировать гигантский затор, чтобы восстановить движение. Окончательное число пострадавших и масштабы ущерба уточняются.