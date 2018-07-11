Сингапурский гиперкар получит 1825-сильную силовую установку

Представленный в прошлом году на женевском автосалоне электрический гиперкар сингапурской фирмы Dendrobium Automotive будут собирать в Великобритании. Серийная машина получит полностью карбоновый кузов и силовую установку, выдающую 1825 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента.

Гиперкар все еще находится в стадии разработки, поэтому официальной информации о запасе хода и динамических характеристиках по-прежнему нет. Однако в Женеве представители марки заявили, что Dendrobium D-1 сможет разгоняться до 96 километров в час за 2,7 секунды. Его максимальная скорость составит более 320 километров в час.

Постройка машины велась при поддержке Williams Advanced Engineering, в состав которой также входит команда Williams Формулы-1. Компания отвечала за аэродинамику и электрические системы гиперкара. При этом вдохновение при создании машины дизайнеры искали в цветках орхидеи Дендробиум, родиной которой принято считать страны Азии.

Особенностью машины, представленной в Женеве, стали автоматические «суицидальные» двери, которые открываются вверх и наружу, подъемная крыша, камеры вместо боковых зеркал, карбоновый руль и сиденья.