BYD впервые показал конкурента Li Auto L9: у него 965 лошадиных сил

Новинку будут выпускать под суббрендом Denza в двух форматах

BYD впервые показал конкурента Li Auto L9: у него 965 лошадиных сил. В социальных сетях растиражировали официальные и шпионские фотографии Denza N9: полноразмерного кроссовера, который будет выпускаться и в виде гибрида, и в виде электрокара. «Дочка» BYD воздерживается от подробностей, однако новинке прочат трёх- и четырёхмоторные силовые установки, полноуправляемое шасси, адаптивную пневмоподвеску, роскошный трёхрядный салон.