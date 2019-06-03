Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

Denza Concept X — это макет будущей серийной модели. Кроссовер предложат в варианте с семью посадочными местами, электрической или гибридной силовой установкой. Батарейная версия сможет проезжать без подзарядки до 500 километров по циклу NEDC и разгоняться до первой «сотни» менее чем за пять секунд.