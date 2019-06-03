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11:55

Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

Вседорожник будут выпускать под маркой Denza в Китае

Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.

Denza Concept X — это макет будущей серийной модели. Кроссовер предложат в варианте с семью посадочными местами, электрической или гибридной силовой установкой. Батарейная версия сможет проезжать без подзарядки до 500 километров по циклу NEDC и разгоняться до первой «сотни» менее чем за пять секунд.

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Дизайн вседорожника разработан в Mercedes-Benz Advanced Design Studio, о чем свидетельствуют шильдики Styled by Mercedes-Benz. Студия базируется в Пекине и является частью глобальной дизайн-сети Daimler. Шоу-кар получил 23-дюймовые колеса, окрас кузова Galaxy Purple и интегрированные в бамперы светодиодные «эквалайзеры».

На сегодняшний день Denza выпускает одну модель — электрический седан Denza 500. Он построен на платформе Mercedes-Benz B-Class первого поколения и оснащен 190-сильным электромотором. Заявленный запас хода седана — 500 километров.

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