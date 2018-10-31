Американцы оснастили классический Mercury электромоторами Tesla

Электрическая установка, подготовленная совместными усилиями Icon и Stealth EV, внешне напоминает двигатель V8. При этом блоки силовой электроники и часть батарейных модулей размещены под капотом, а электромотор установлен на месте традиционной коробки передач. Суммарная отдача — 406 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. На одной зарядке автомобиль проезжает до 322 километров. Наполнить батареи до 100 процентов можно за 1,5 часа.