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14:55

Американцы оснастили классический Mercury электромоторами Tesla

Электрический 1949 Mercury Coupe построило ателье Icon

Калифорнийское ателье Icon, специализирующееся на восстановлении классических внедорожников, представило derelict-рестомод Mercury Coupe образца 1949 года. Автомобиль, выглядящий как оригинал, долгое время простоявший без движения, оснастили электрической силовой установкой с блоком батарей Tesla Performance емкостью 85 киловатт-часов.

Электрическая установка, подготовленная совместными усилиями Icon и Stealth EV, внешне напоминает двигатель V8. При этом блоки силовой электроники и часть батарейных модулей размещены под капотом, а электромотор установлен на месте традиционной коробки передач. Суммарная отдача — 406 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. На одной зарядке автомобиль проезжает до 322 километров. Наполнить батареи до 100 процентов можно за 1,5 часа.

Под термином derelict скрывается одно из направлений рестомоддинга. Выполненные в таком стиле машины отличаются максимально приближенным к исходнику внешним видом, как правило, с невосстановленными кузовными панелями, и современной начинкой.

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Одна из интересных деталей рестомода — расположенный на месте горловины топливного бака разъем для подключения к терминалам Tesla Supercharger. За номерным знаком есть еще один разъем — CHAdeMO.

Mercury Coupe практически не изменился внешне, хотя в основе автомобиля лежит специально изготовленная Art Morrison рама. В салоне появились стекла с электроприводом, которые управляются с помощью оригинальной поворотной ручки, блоки цифровых приборов Andromeda, выполненный в винтажном стиле, новые переключатели, дефлекторы вентиляции.

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Калифорнийская Icon прежде всего известна по рестомодам внедорожников, например, Ford Bronco. Среди последних работ — Icon Old School BR, построенный на оригинальной раме с мостами Dana 60/40, амортизаторами Fox Racing и стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих осях. Двигатель — 5.0 V8 Coyote мощностью 432 силы и 545 Нм момента.

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