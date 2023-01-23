Что будет с обанкротившимся заводом «Дервейс»: новые подробности

В ходе встречи был поднят вопрос о «расширении, модернизации и строительстве новых производств, а также о докапитализации регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создании в Карачаево-Черкесии индустриального парка», говорится в заявлении пресс-службы правительства республики.

История «Дервейса» началась в 2004 году. В разные годы на предприятии собирали автомобили китайских марок Lifan, Chery, Geely, Brilliance, JAC и Hawtai.

В 2019 году предприятие закрылось, а в феврале 2020 году завод был официально признан банкротом. Еще через год УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в розыск владельца «Дервейса» Хаджи-Мурата Дерева. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие завода.