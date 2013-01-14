Американцы оснастили гибрид Fisker мотором от "Корвета"

Молодая американская компания VL Automotive, основанная предпринимателем Гилбертом Вилльяреалом и бывшим вице-президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, показала на автосалоне в Детройте роскошный спортивный седан Destino, построенного на базе гибрида Fisker Karma.

В VL Automotive заменили два электромотора «Кармы» (суммарной мощностью 403 лошадиные силы) и двухлитровый бензиновый двигатель, использующийся для подзарядки батарей, 638-сильным 6,2-литровым V8 с компрессором от Chevrolet Corvette ZR1 шестого поколения. Агрегат сможет работать в паре с шестиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики новинки пока не сообщаются.

Впоследствии для 5,15-метрового седана Destino будет доступен 450-сильный восьмицилиндровый двигатель LT1 от нового «Корвета» Stingray, чья премьера также состоялась в Детройте.