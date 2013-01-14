Американцы оснастили гибрид Fisker мотором от "Корвета"В создании автомобиля участвовал бывший вице-президент GM Боб Лутц
Молодая компания VL Automotive показала на автосалоне в Детройте роскошный спортивный седан Destino. Финансовым партнером при создании нового автомобиля выступил бывший вице-президент концерна General Motors Боб Лутц.
Молодая американская компания VL Automotive, основанная предпринимателем Гилбертом Вилльяреалом и бывшим вице-президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, показала на автосалоне в Детройте роскошный спортивный седан Destino, построенного на базе гибрида Fisker Karma.
В VL Automotive заменили два электромотора «Кармы» (суммарной мощностью 403 лошадиные силы) и двухлитровый бензиновый двигатель, использующийся для подзарядки батарей, 638-сильным 6,2-литровым V8 с компрессором от Chevrolet Corvette ZR1 шестого поколения. Агрегат сможет работать в паре с шестиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики новинки пока не сообщаются.
Впоследствии для 5,15-метрового седана Destino будет доступен 450-сильный восьмицилиндровый двигатель LT1 от нового «Корвета» Stingray, чья премьера также состоялась в Детройте.
Внешне от «донора» седан Destino отличается другим передним бампером с дополнительными вентиляционными отверстиями, другими патрубками выпускной системы, иной силовой установкой и модернизированным шасси.
Седан станет конкурировать с такими суперседанами как Aston Martin Rapide и Porsche Panamera Turbo S.
На данный момент компания VL Automotive заканчивает тестирование прототипов. Ближе к концу года будет пройдена сертификация и налажено производство на заводе в городе Оберн-Хиллс, штат Мичиган.