Британская полиция конфисковала автомобиль и уничтожила его

Пульс

Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке

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20 марта 2018

В Великобритании уничтожили супркар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Видео с уничтожением машины на своей странице на Facebook опубликовал ее бывший владелец Захид Хан.

Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее не пригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины, и ее никто не угонял.

По словам Хана, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.

Ранее в Сети появился похожий ролик, в котором показано, как уничтожаются хот-хэтч Ford Focus RS и «заряженный» универсал Focus ST. Тогда предполагалось, что утилизации подверглись выставочные автомобили автопроизводителя.

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Ferrari458 Italia
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