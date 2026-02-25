Десятки тысяч экстремальных BMW M5 рискуют сгореть из-за заводского брака

О масштабном отзыве «заряженных» седанов M5 и универсалов M5 Sportswagon сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

«Отзыв касается нескольких моделей автомобилей, включая M5 Sportswagon, M5 и 750e xDrive. Представитель компании подтвердил агентству Reuters информацию об отзыве продукции. Он заявил, что проверка качества показала необходимость улучшения прокладки кабелей в затронутых автомобилях», — отмечается в публикации агентства Reuters.

Представитель BMW заверил, что из-за выявленной неисправности не зафиксировано аварий.

Актуальное поколение седана BMW M5 снабжено гибридной силовой установкой с 4,4-литровой «битурбовосьмеркой», работающей в связке с электромотором. Суммарная отдача — 727 л.с. и 1000 Нм, которые позволяют седану разгоняться до «сотни» за 3,5 с. На тех же агрегатах базируется и универсал.

BMW 750e xDrive располагает наддувной рядной «шестеркой» 3.0 (313 л.с.), работающей в паре с 197-сильным электромотором, совокупная отдача — 489 л.с.

