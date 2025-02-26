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Опубликовано 26 февраля 2025, 18:28
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Названы ситуации, при которых инспекторы могут оштрафовать за детейлинг автомобиля

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В некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей за детейлинг автомобилей. О том, как избежать наказания рассказал изданию «Российская газета» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит. По словам эксперта, в условиях роста стоимости машин и запчастей, многие автомобилисты прибегают к услугам детейлинга, чтобы продлить срок эксплуатации своих транспортных средств. При этом у инспекторов могут возникнуть вопросы в случаях оклейки автомобилей защитными пленками.
Названы ситуации, при которых инспекторы могут оштрафовать за детейлинг автомобиля
© Павел Лисицын / РИА Новости
Анастасия Мельник

Смит заявил, что полиуретановые защитные плёнки не требуют оформления и изменения данных в ПТС. Однако оклейка оптики может повлиять на регистрацию машины в ГИБДД. Подобные пленки не должны ухудшать работу осветительного оборудования, поэтому перед постановкой на учет инспекторы точно потребуют демонтировать цветные пленки. Кроме того, даже прозрачные материалы могут стать помехой при регистрации.

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При смене цвета кузова автомобиля владельцу необходимо обратиться в ГИБДД для вписания другого оттенка в ПТС и СТС. Стоимость переоформления документов составит 850 рублей. Для регистрации нового цвета автомобиля необходимо предоставить заявление и документы на транспортное средство.

В случае остановки инспектором автомобиля, цвет которого отличается от оттенка, вписанного в СТС, водителю выпишут штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства. Если же автомобилист не успел оформить в ГИБДД смену цвета кузова, он может предоставить инспектору чек об изменении внешнего вида. Срок действия таких документов действителен в течение пяти дней с момента проведения работ.

В сентябре прошлого года в России собирались увеличить в 14 раз штраф за невыполнение требования об остановке. Тогда Госдума приняла законопроект в первом чтении.