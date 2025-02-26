Названы ситуации, при которых инспекторы могут оштрафовать за детейлинг автомобиля

При смене цвета кузова автомобиля владельцу необходимо обратиться в ГИБДД для вписания другого оттенка в ПТС и СТС. Стоимость переоформления документов составит 850 рублей. Для регистрации нового цвета автомобиля необходимо предоставить заявление и документы на транспортное средство.

В случае остановки инспектором автомобиля, цвет которого отличается от оттенка, вписанного в СТС, водителю выпишут штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства. Если же автомобилист не успел оформить в ГИБДД смену цвета кузова, он может предоставить инспектору чек об изменении внешнего вида. Срок действия таких документов действителен в течение пяти дней с момента проведения работ.