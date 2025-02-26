Названы ситуации, при которых инспекторы могут оштрафовать за детейлинг автомобиля

Названы ситуации, при которых инспекторы могут оштрафовать за детейлинг автомобиляСпециалисты рекомендуют возить с собой документы, подтверждающие переоснащение машин
Смит заявил, что полиуретановые защитные плёнки не требуют оформления и изменения данных в ПТС. Однако оклейка оптики может повлиять на регистрацию машины в ГИБДД. Подобные пленки не должны ухудшать работу осветительного оборудования, поэтому перед постановкой на учет инспекторы точно потребуют демонтировать цветные пленки. Кроме того, даже прозрачные материалы могут стать помехой при регистрации.
При смене цвета кузова автомобиля владельцу необходимо обратиться в ГИБДД для вписания другого оттенка в ПТС и СТС. Стоимость переоформления документов составит 850 рублей. Для регистрации нового цвета автомобиля необходимо предоставить заявление и документы на транспортное средство.
В случае остановки инспектором автомобиля, цвет которого отличается от оттенка, вписанного в СТС, водителю выпишут штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства. Если же автомобилист не успел оформить в ГИБДД смену цвета кузова, он может предоставить инспектору чек об изменении внешнего вида. Срок действия таких документов действителен в течение пяти дней с момента проведения работ.
В сентябре прошлого года в России собирались увеличить в 14 раз штраф за невыполнение требования об остановке. Тогда Госдума приняла законопроект в первом чтении.