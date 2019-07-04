Ретросуперкар P72 возродил марку De Tomaso

Так как сейчас права на бренд De Tomaso принадлежат той же компании, что владеет производителем гиперкаров Apollo Automobil, то без заимствований не обошлось: в основе P72 лежит полностью карбоновое шасси от атмосферного монстра Apollo IE, которое вдобавок соответствует требованиям безопасности FIA LMP. Форма, пропорции, а также общая стилистика суперкара обращаются к историческим спортпрототипам «24 часов Ле-Мана» и гоночному De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года, построенному в сотрудничестве к Кэрроллом Шелби.
Глава De Tomaso Норман Чой называет P72 «современной машиной времени»: автомобиль создает новый сегмент (как некогда сделала Pantera) и, по сути, в нем живет дух основателя фирмы Алехандро де Томазо и той эры, с которой он ассоциируется. Вероятно, поэтому в интерьер P72 дизайнеры постарались уделить больше внимания «аналоговой теме» и тактильным ощущениям. Известно, что тираж суперкара составит 72 экземпляра, а цена — около 750 000 евро (53,7 миллиона рублей).
Технические детали пока держатся в секрете. De Tomaso P72 получит механическую коробку передач и, возможно, атмосферный двигатель. Родственный Apollo IE в движение приводит 6,3-литровый V12 (780 сил и 760 Нм момента), который совмещен с шестиступенчатой секвенталкой Hewland c изменяемыми передаточными числами и электропневматическими подрулевыми переключателями.