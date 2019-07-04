Ретросуперкар P72 возродил марку De Tomaso

Так как сейчас права на бренд De Tomaso принадлежат той же компании, что владеет производителем гиперкаров Apollo Automobil, то без заимствований не обошлось: в основе P72 лежит полностью карбоновое шасси от атмосферного монстра Apollo IE, которое вдобавок соответствует требованиям безопасности FIA LMP. Форма, пропорции, а также общая стилистика суперкара обращаются к историческим спортпрототипам «24 часов Ле-Мана» и гоночному De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года, построенному в сотрудничестве к Кэрроллом Шелби.