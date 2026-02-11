Детскую копию одной из самых успешных моделей Ferrari продали за 19 млн рублей
Модель оснащена электродвигателем мощностью 12 кВт (около 16 л.с.) и развивает скорость до 80 км/ч. Автомобиль предназначен как для детей, так и для взрослых. Его прототип, легендарный Ferrari 250 Testa Rossa, стал одним из самых успешных гоночных автомобилей в истории марки, принеся команде титул чемпиона мира и четыре победы в «24 часах Ле-Мана» с 1958 по 1962 год.
Реплика Testa Rossa J была создана в знак уважения к культовой модели. Её кузов воссоздали по архивным чертежам из отделения Ferrari Classiche, что позволило передать изысканные формы спортивных автомобилей 1950−60-х годов. Электромобиль имеет несколько режимов вождения: Novice, Comfort, Sport и Race. Представленный экземпляр был приобретён единственным владельцем через дилера Modena Sport.
Ранее сообщалось, что дубайская полиция получила 1001-сильный гиперкар.