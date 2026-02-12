«Девятка-вездеход»: в продаже появилось несколько редких Lada «Тарзан»

В продаже сейчас есть около десятка «Тарзанов» разной степени комплектности. Наиболее интересным выяглядит вариант стоимостью 798 тыс. рублей, оснащённый дизельным мотором марки Peugeot. Этот экземпляр пережил процедуру полного восстановления.

Также заслуживает внедорожник за 900 тыс. рублей (на заглавном фото): он отличается хорошим состоянием, а её ключевой особенностью является отвал для чистки снега. Автомобиль также оборудован французским дизелем, с которым расход составляет 5−6 л/100 км.

Важно уточнить, что всего было выпущено несколько сотен экземпляров «Тарзанов» (с 1997 по 2003 годы). поэтому каждая сохранившаяся машина — это редкость. Тем удивительнее, что сейчас продаются сразу несколько таких полноприводных «гибридов».