Дизельный седан BMW 3-Series превратили в конкурента бензиновой модели

Моторы на тяжёлом топливе рано списывать со счетов

Компания Manhart превратила дизельный седан BMW M340d в конкурента бензиновому M340i. Стараниями всё более жёстких экологических стандартов дизельные двигатели в Европе постепенно теряют популярность. Но при этом продажи автомобилей с двигателем с воспламенением от сжатия пока продолжаются, а значит, что и для тюнинг-ателье такие модели представляют интерес. Ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, представило свою очередную работу, за основу которой был взят дизельный седан BMW M340d.