Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем

Владелец рассказал, что давно является большим поклонником дизельных двигателей — они более практичны и экономичнее классических бензиновых моторов. Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.

«Я хотел построить надежный автомобиль на каждый день, у которого был бы к тому же внушительный ресурс и небольшой расход», — рассказал он.

Новость о том, что для его проекта подходит мотор от «Субурбана» обрадовала Рэя. Он часто слышал от своего отца, насколько экономичен этот 6,2-литровый дизельный мотор — тот часто ездил на нем из Канзаса в Небраску, и был просто влюблен в его неприхотливость.