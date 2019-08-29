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19:03

Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем

Спорткар оснастили злой резиной и силовой установкой от Suburban

Молодой фермер из американского штата Канзас превратил Chevrolet Corvette C3 во внедорожный автомобиль на агрегатах от внедорожника Chevrolet Suburban.

Около десяти лет назад Скотт Рэй, которому тогда было 18 лет, купил Chevrolet Corvette C3. Как он рассказал изданию Jalopnik, где-то полгода с момента покупки он каждый день ездил на спорткаре в школу, прежде чем двигатель потребовал капитального ремонта. А поскольку Рэй живет на ферме и помимо «Корвета» часто сталкивался с ремонтом другой техники, было решено установить спорткару не аналогичный мотор, а дизельный.

Владелец рассказал, что давно является большим поклонником дизельных двигателей — они более практичны и экономичнее классических бензиновых моторов. Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.

«Я хотел построить надежный автомобиль на каждый день, у которого был бы к тому же внушительный ресурс и небольшой расход», — рассказал он.

Новость о том, что для его проекта подходит мотор от «Субурбана» обрадовала Рэя. Он часто слышал от своего отца, насколько экономичен этот 6,2-литровый дизельный мотор — тот часто ездил на нем из Канзаса в Небраску, и был просто влюблен в его неприхотливость.

Рэй нашел старый Chevrolet Suburban 1987 года выпуска. Автомобиль был в довольно плачевном состоянии: кусов был покрыт ржавчиной, на нем было множество вмятин, а у коробки не включалась задняя передача. Зато двигатель работал исправно, а в качестве бонуса пробег составлял всего 193 тысячи километров. В итоге фермер забрал внедорожник за 700 долларов.

Помимо переустановки мотора, Рэй перебрал агрегат, заменив все прокладки, уплотнители и подшипники, а также починил трансмиссию. Проект, хоть и не сразу, но завершился успехом — Рэй уже год ездит на дизельном «Корвете». При этом расход спорткара составляет около семи литров на 100 километров.

Cейчас Рэю пришлось выставить необычный Corvette на продажу. Как объяснил сам фермер, у него есть другие проекты, которыми он хотел бы заняться — например, в планах Рэя установить на свой старенький Ford F-150 дизельный мотор Cummins.