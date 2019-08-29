Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем

Около десяти лет назад Скотт Рэй, которому тогда было 18 лет, купил Chevrolet Corvette C3. Как он рассказал изданию Jalopnik, где-то полгода с момента покупки он каждый день ездил на спорткаре в школу, прежде чем двигатель потребовал капитального ремонта. А поскольку Рэй живет на ферме и помимо «Корвета» часто сталкивался с ремонтом другой техники, было решено установить спорткару не аналогичный мотор, а дизельный.
Владелец рассказал, что давно является большим поклонником дизельных двигателей — они более практичны и экономичнее классических бензиновых моторов. Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
«Я хотел построить надежный автомобиль на каждый день, у которого был бы к тому же внушительный ресурс и небольшой расход», — рассказал он.
Новость о том, что для его проекта подходит мотор от «Субурбана» обрадовала Рэя. Он часто слышал от своего отца, насколько экономичен этот 6,2-литровый дизельный мотор — тот часто ездил на нем из Канзаса в Небраску, и был просто влюблен в его неприхотливость.
Рэй нашел старый Chevrolet Suburban 1987 года выпуска. Автомобиль был в довольно плачевном состоянии: кусов был покрыт ржавчиной, на нем было множество вмятин, а у коробки не включалась задняя передача. Зато двигатель работал исправно, а в качестве бонуса пробег составлял всего 193 тысячи километров. В итоге фермер забрал внедорожник за 700 долларов.
Помимо переустановки мотора, Рэй перебрал агрегат, заменив все прокладки, уплотнители и подшипники, а также починил трансмиссию. Проект, хоть и не сразу, но завершился успехом — Рэй уже год ездит на дизельном «Корвете». При этом расход спорткара составляет около семи литров на 100 километров.
Cейчас Рэю пришлось выставить необычный Corvette на продажу. Как объяснил сам фермер, у него есть другие проекты, которыми он хотел бы заняться — например, в планах Рэя установить на свой старенький Ford F-150 дизельный мотор Cummins.